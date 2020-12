V povinném předškolním vzdělávání loni ubylo dětí, zjistila inspekce

Zároveň se zvýšil počet zamítnutých žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Týká se to hlavně dětí mladších tří let, i když zájem o jejich docházku do školky podle ČŠI spíše stoupá.

Neznamená to, že musí do školky docházet

Od září 2017 platí pro pětileté děti povinné předškolní vzdělávání. Jeho zavedení ministerstvo zdůvodnilo mimo jiné tím, že by se tak měla zlepšit připravenost na školu i u dětí ze sociálně slabých rodin a mělo by se snížit vysoké množství odkladů školní docházky.

Dítě ale nemusí docházet do školky, rodiče mají možnost ho na nástup do školy připravovat doma, případně ho posílat do dětské skupiny. Pokud se pro to rozhodnou, musí své dítě na podzim přivést do školky k „přezkoušení”.

Navzdory povinnému předškolnímu vzdělávání se podle školní inspekce podíl pětiletých ve školkách od roku 2017 příliš nezměnil. V minulém školním roce klesl na 93 procent z předešlých 95,8 procenta.

Zhruba 1,7 procenta, tedy asi 2170 pětiletých dětí registrovaných ve školkách, se vzdělávalo individuálně, tedy třeba doma. Některé děti, které školky neevidovaly, pobývaly s rodiči v zahraničí a kolem 0,9 procenta všech pětiletých, tedy asi 960 dětí, chodilo do přípravných tříd základních škol.

Příčiny klesajícího podílu v povinném předškolním vzdělávání nejsou podle inspektorů jasné. Stát by je měl zjistit a udělat taková opatření, aby se situace zlepšila, protože předškolní vzdělávání vytváří podstatný základ pro celoživotní rozvoj člověka, uvedla ČŠI.

Podle inspekce je důležitá spolupráce školek se zřizovateli, kterými bývají obce, i snaha o propojení se sociálními službami a dalšími resorty.

Inspekce nicméně konstatuje, že se podíly dětí, které navštěvují školku, v porovnání se zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) od roku 2005 moc nemění. V roce 2018 navštěvovalo v zemích OECD školku kolem 88 procent tříletých až pětiletých. ČR byla mírně za tímto průměrem.

Odklad školní docházky

Loni bylo ve školkách v Česku asi 365 tisíc dětí. Z toho bylo pětiletých až šestiletých kolem 28,6 procenta, čtyřletých až pětiletých 27,8 procenta, tříletých až čtyřletých 25,9 procenta a starších šesti let 5,8 procenta. Dětí mladších tří let, které ve školkách nemají garantované místo, podle inspekce ubylo loni z 12,5 procenta na 11,8 procenta, ačkoli zájem o jejich přijetí do školek spíše stoupá.