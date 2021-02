Učitelský spolek chce školy otevřít, ale bezpečně. Vyjmenoval podmínky

„Musí být jasné, kdo a za jakých okolností se do školy vrátí a co se stane, když bude mít někdo pozitivní výsledek testu,” zdůraznila předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Žáci by měli být podle ní testováni alespoň jednou týdně a vláda by měla mít vypracovaný plán, jak bude očkován školní personál. „Při registraci k očkování by měli mít přednost pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, kteří působí v těch typech a stupních škol, kde výuka stále probíhá,” dodala.

Míní tím nejen vyučující z 1. a 2. tříd základních škol, ale především učitele ve speciálních školách a školkách, které jsou otevřené nejdéle. „Učitelky a učitelé mateřských škol stejně jako těch speciálních jsou vystaveni největšímu riziku, protože zde není povinná ani rouška,” řekla Mazancová.

Nečekat na hygienu

Učitelská platforma rovněž požaduje jasná pravidla pro případ, že některý z žáků je pozitivní. Nemělo by tomu být jako dosud, kdy o karanténě rozhodovaly hygienické stanice. Pravidla by měla být plošná a platná pro všechny stejně, požaduje spolek.

Testování žáků by podle platformy mělo být pravidelné a ve stanovené frekvenci minimálně jednou týdně – i přesto, že třídy pravděpodobně často skončí v karanténě, stále budou žáci do škol více chodit než nechodit. Dobrým příkladem jsou prý sportovní soutěže.

„Díky pravidelným testům občas některý tým spadne do karantény, ale soutěž jako taková běží relativně normálně. Testování ale musí být časté, nikoli symbolické,” poznamenala k tomu Ruth Konvalinková, ředitelka brněnské ZŠ Filipka.

České školy by se podle názoru členů spolku mohly inspirovat rakouským modelem, kde jedna skupina žáků jde do školy v pondělí a v úterý, další skupina ve středu a ve čtvrtek a v pátek se učí distančně všichni, přičemž žáci jsou testováni vždy první den ve škole.

Do školy jen s negativním testem – pokud testy budou...

Od 1. března je každopádně vláda podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) připravena zahájit návrat studentů do škol. Nutné ale je, aby se podařilo zajistit dost antigenních testů. Návrat aspoň části žáků do škol je jednou z podmínek, které vládě dali hejtmani při žádosti o nouzový stav na dalších 14 dní.

Ministerstvo vnitra v úterý oslovilo dodavatele a výrobce šesti typů testů, které by se mohly používat k testování na covid-19 ve školách. Dodavatele vybere podle informace o ceně a harmonogramu dodávek, a to co nejrychleji, oznámil Hamáček.

Všechny testy, které jsou nyní k dispozici na trhu v ČR, podle něj vyžadují asistenci zdravotníka, a nejsou tedy schválené pro tzv. samoodběry. Podle záměru vlády by si žáci ve školách měli dělat právě samotesty, a to z kraje nosu.

Ministerstvo zdravotnictví v čele s Janem Blatným (za ANO) má podle Hamáčka také připravit návrh očkování učitelů. Využít by se např. mohla vakcína AstraZeneca, která nevyžaduje tak náročné podmínky pro skladování jako očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

Návrat maturantů SŠ i posledních ročníků VOŠ do lavic má podle harmonogramu MŠMT začít 1. března, ale tedy zřejmě jen když vláda sežene včas dostatek testů, kterých budou pro každotýdenní testování potřeba miliony. Týkat by se to totiž v první fázi mělo asi 100 tisíc žáků a učitelů, výrobci ale mají dodací lhůty delší.