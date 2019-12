Tma a extrémní chlad škodí mozku, tvrdí Němci po analýze dlouhých pobytů v Antarktidě

Dlouhodobý pobyt v extrémním prostředí Antarktidy pravděpodobně škodí mozku, uvádějí v aktuálním vydání odborného časopisu The New England Journal of Medicine němečtí vědci. Kontinent okolo jižního pólu jim posloužil jako modelová situace, přičemž podobné důsledky by podle nich mohly mít i vesmírné mise.