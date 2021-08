Testovat žáky metodou PCR bude v září 200 škol

Za 26 milionů Kč vyčleněných na dva termíny testování v září by školy mohly udělat zhruba 130 tisíc PCR testů. Každá z 200 přihlášených škol tak může dvakrát otestovat v průměru 325 žáků.

Podle MŠMT by peníze měly do krajů odejít v tomto týdnu. Lednová poznamenala, že ministerstvo financí schválilo poskytnutí dotace minulý čtvrtek, v pátek pak úřad do škol poslal rozhodnutí.