Tábory pro děti letos zdražují, zájem však neopadá

Příkladem mohou být hudební příměstské tábory v Českém ráji. Jde o prázdninové týdenní setkávání, během něhož se děti seznámí s novými nástroji, na které se naučí hrát. Prožijí si muzikoterapeutickou relaxaci, vyzkouší si hudební tvorbu. Osvojí si práci s dechem a hlasem, což je propojeno s jógovým cvičením. Vytvoří si též jednoduchý hudební nástroj, podílet se budou na vaření oběda. Tábory jsou určeny dětem ve věku od tří do 10 let.

„O mé příměstské hudební tábory je rok od roku větší zájem. Přičítám to tomu, že tábory nabízím dětem již od věku tří let, kdy možnost vyzkoušet si hru na velké množství hudebních a muzikoterapeutických nástrojů běžně nemají. Formou hry u nich rozvíjím harmonické, melodické a rytmické cítění,“ vyjádřila se pro Novinky pořadatelka příslušných táborů, hudební lektorka a harmonikářka Lucie Eva Doušová.

Nicméně na Vysočině je letos zájem o příměstské tábory menší. Pobytové tábory jsou naplněné jako v předchozích letech. „Menší zájem u příměstských táborů si neumíme vysvětlit. Myslím si, že je to finanční otázka. Místo příměstského tábora se snaží rodiče dát děti k babičce, protože už to začíná být trochu finančně náročnější,“ zmínil předseda Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina Jan Burda.

Podle neziskové organizace EDUin by navíc mělo ministerstvo školství podpořit konání letních vzdělávacích kempů pro ukrajinské uprchlíky – podobně, jako to udělalo loni pro žáky českých škol po výuce na dálku.

Kempy by podle vzdělávací společnosti mohly dětem pomoct s češtinou a integrací do společnosti.

MŠMT již dříve oznámilo, že na kurzy češtiny a adaptační skupiny pro Ukrajince může do konce srpna rozdělit dotace ve výši 1,4 miliardy korun. Z toho je 150 milionů na kurzy češtiny pro Ukrajince ve věku 14 až 18 let a 1,25 miliardy může jít na adaptační skupiny pro děti od tří do 15 let.