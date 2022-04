Studie: Při nástupu všech dětí uprchlíků by v pražských školkách chybělo 2300 míst

Podle studie, na kterou v neděli upozornil předseda spolku Pedagogická komora Radek Sárközi, by v MŠ po celé ČR zbylo 2818 volných míst, kapacity jsou však regionálně extrémně nerovné.

Ministerstvo školství v reakci na to odkázalo na výsledky svého průzkumu na téma současných i budoucích možných kapacit, který zveřejnilo v úterý, i pokračující monitoring. Z těchto dat vycházela i agentura PAQ Research.

Podle šetření ministerstva bylo v MŠ v Česku k 7. dubnu 3310 ukrajinských dětí. Sociolog Daniel Prokop z agentury PAQ Research ale na webu připomněl, že je zatím zapsáno jen 19,1 procenta registrovaných uprchlíků od tří do pěti let.

Nedostatek míst v mateřských školách by od září byl podle studie v 61 z 206 obcí s rozšířenou působností v Česku. V Praze by chybělo 2300 míst, v Brně 560, v Plzni 240 a např. v Pardubicích pak 190 míst. Kolem 150 míst může chybět v Karlových Varech a v Liberci, asi 90 míst navíc by bylo třeba v Mladé Boleslavi, v Kolíně a v Kutné Hoře.

Nejvíce kapacit v mateřských školách by bylo podle studie v Ostravě, která by měla volných 310 míst, v Třinci s 260 místy navíc a v Jeseníku s 200 volnými místy. Převis nad 100 míst by měly třeba i Opava, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Kyjov, Tábor nebo Ústí nad Labem a Chomutov.

Zakládání nových dětských skupin?

Průzkum počítá s 75procentní efektivitou využití aktuálně volných a možných nových míst. Nezahrnuje možné kapacity dětských skupin a alternativních mateřských škol. Vychází z nahlášených pobytů k 12. dubnu.

Prokop na Twitteru napsal, že kapacity MŠ budou někde těžko řešitelné, i kvůli silným předškolním ročníkům. Navrhuje dát části Ukrajinek rodičovský příspěvek, s tím že by pečovaly jak o dítě do tří let, tak o starší sourozence, případně další děti.

Kapacity MŠ budou asi někde řešitelné docela těžko. Máme teď docela silné předškolní ročníky. Myslím, že bude lepší uprchlíky od září pustit do dávkového systému a prostě dát části matek rodičák (mohou se starat o dítě <3, staršího sourozence i případně další děti). /7 — Daniel Prokop (@dan_prokop) April 15, 2022

Sárközi nyní zmínil, že by mohlo pomoci masivnější zakládání nových dětských skupin podporovaných ministerstvem práce a sociálních věcí. Už dříve vyjádřil obavy, že se nedostatek míst ve školkách dotkne hlavně dětí mladších tří let.

Podle nedávného vyjádření organizace EDUin by se ubytování rodin ukrajinských uprchlíků mělo koordinovat, aby nevznikaly lokality s nedostatkem míst ve školkách. Podle společnosti by přetížení školek i škol kvůli Ukrajincům v některých lokalitách mohlo vyvolávat sociální napětí. Kapacity MŠ jsou ale problémem už déle.

Zápisy do mateřských škol každopádně začínají 2. května a končí 16. května. Konkrétní termíny stanoví ředitelé školek. Ze zákona je pro děti povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Školky tedy musí přijmout děti, kterým bude do 31. srpna 2022 pět let. Pro děti ukrajinských uprchlíků bude zápis do školek až od 1. června do 15. července.

Zápisy do 1. tříd ZŠ probíhají v dubnu.

MŠMT: Kapacity půjde navýšit

Na základních školách je podle studie aktuálně registrováno 37,8 procenta uprchlíků od šesti do 14 let. „Pokud do škol půjde zbytek dětí – uprchlíků a alokují se se 75procentní efektivitou, bude na prvním stupni ZŠ stále celorepublikově převis asi 61 tisíc míst a 37 tisíc míst na druhém stupni,“ vyplývá z průzkumu.

V Praze by podle něj měla potřebnou kapacitu ZŠ jen Praha 4, ve zbytku města může chybět kolem 3000 míst. V Českém Brodě a v Říčanech by chybělo kolem 80 míst, v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku asi 35 míst, v Pardubicích o desítku méně.

Nedostatek kapacit bude podle průzkumu hlavně na druhém stupni. Nejvíce kapacit na ZŠ by naopak bylo opět v Ostravě – s převisem 3500 míst, v Opavě s 2340 místy navíc a v Ústí nad Labem, kde je převis kolem 1500 míst, tvrdí studie.

Do mateřských a základních škol v Česku nastoupilo zatím zhruba 26 500 dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny. Podle zjištění ministerstva školství měly základní školy k 7. dubnu ještě přibližně 150 500 volných míst a školky kolem 12 900.

Na tento průzkum z přelomu března a dubna nyní odkázali i zástupci ministerstva. V případě potřeby by podle zjištění MŠMT mohlo od září ve školkách vzniknout dalších asi 9530 nových míst a v základních školách 35 257. Nejvíce by se mohly zvýšit kapacity školek ve Středočeském kraji a škol v Moravskoslezském kraji.