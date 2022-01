Studenti zdravotnických škol nesmějí od března bez očkování na praxi. Asociace se bouří

Asociace zdravotnických škol ČR by přivítala, pokud by nová vláda co nejdříve specifikovala kritéria vyhlášky o povinném očkování. Zatím se vyhláška platná od března 2022 vztahuje i na studenty zdravotnických škol, přičemž podle ní by na povinnou praxi mohli jen žáci po minimálně dvou dávkách očkování proti koronaviru.