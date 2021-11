Speciální polštář může změnit postupy v léčbě poranění hlavy, hlásí lékařská fakulta

Pokud lékaři zjistí, že tlak v mozku přesahuje předpokládanou normu, mohou nasadit odpovídající léčbu: pacientovi mohou podat léky, uvést ho do barbiturátového kómatu, aby mozek spotřebovával co nejméně energie, vzácně i odejmout část lebky, aby se uvolnil prostor pro otok v podkoží.

Standardně se nitrolebeční tlak měří pomocí tzv. katétru. „Udělá se dírka do frontální kosti a skrz ni se do lebky zastrčí sonda, intrakraniální čidlo měřící tlak. Tento invazivní způsob měření s sebou ale nese riziko infekce nebo krvácení a je poměrně nákladný. K tomu, abyste vrtali pacientovi do hlavy, musíte mít opravdu dobrý důvod, navíc měření nelze provádět vždy a všude,“ vysvětlil Bradáč.

Podle výzkumníků by polštář šlo používat opakovaně, odpadala by s ním zdravotní rizika měření a snížily by se náklady diagnostiky.

„Představte si, že máte v malé okresní nemocnici pacienta, který má natlučenou hlavu, ale je částečně při vědomí. Pospává, ale je probuditelný. Do fakultní nemocnice ho tím pádem přeložit nemůžete, protože pro standardní měření nitrolebečního tlaku pomocí sondy není vhodný. Když budete mít k dispozici speciální polštář, můžete na něj pacienta jednoduše položit a být v klidu. Pokud by došlo ke změnám pulzací hlavy, a tedy zvyšování nitrolebečního tlaku, systém by vás zalarmoval,“ uvedl Bradáč na závěr příklad s tím, že polštář by šlo používat opakovaně.