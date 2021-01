Sonda OSIRIS-REx by po návratu od Bennu mohla zamířit k dalšímu asteroidu

Pokud bude záměr schválen, dorazí OSIRIS-REx k Apophisu v dubnu 2029 přibližně týden poté, co planetka podle astronomů ve vesmírném měřítku „těsně” mine Zemi. Proletět kolem ní by měla ve vzdálenosti 31 900 kilometrů. To je desetkrát blíž, než kolem naší planety obíhá Měsíc.