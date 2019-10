Sonda, na které se podílejí i Češi, se chystá do USA. V únoru má vyrazit ke Slunci

Sonda Evropské kosmické agentury (ESA) Solar Orbiter pro výzkum Slunce se připravuje na převoz z Německa do Spojených států. Vypuštění sondy do vesmíru je plánováno z kosmodromu na Floridě v únoru 2020, a to na palubě rakety Atlas V. Na vývoji vědeckých přístrojů pro tuto misi se podílelo několik českých institucí.