Školní dny otevřených dveří probíhají převážně online

Ministerstvo školství cituje materiál „Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021“, který říká: „Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.“

„Jelikož za současné situace není prezenční organizace dnů otevřených dveří reálně možná, školy převádějí DOD do online prostředí. Formy jejich provedení jsou ve školách rozdílné. Na naší škole jsme připravili základní informace formou videosouborů, které odpovídají scénáři našich prezenčních dnů otevřených dveří. Hlavní předností tohoto řešení je možnost přehrát si vše v čase, kdy to uchazečům nejvíce vyhovuje. Dotazy řešíme formou e-mailové komunikace,“ popsal pro Novinky ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze Jiří Zajíček, předseda Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA.

Obecně záleží na každé škole. „U nás jsme již jeden DOD měli v prosinci, a to formou živého vysílání z našeho mediálního studia, kde jsem udělal pro zájemce na živo prezentaci a pak jsem hodinu odpovídal na jejich otázky. Další máme teď ve čtvrtek, kdy to bude kombinované. Od 17:00 do cca 17:30 živý přenos ze studia, kde odpovím na dotazy a představím kritéria přijímacího řízení, a pak třikrát za sebou tři videokonference po půl hodině: na obory informační technologie, kybernetická bezpečnost a gymnázium. Odpovídat budou učitelé, absolventi a studenti, přítomny budou čtyři osoby za školu na každé videokonferenci,“ vyjmenoval pro Novinky ředitel další pražské školy Radko Sáblík ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia.

Ovšem jiné školy si chtějí poradit zase trochu odlišně. „Z důvodů současné situace se nebudou konat dny otevřených dveří 8. a 9. 1. 2021 na naší škole,“ uvádí na webu SŠ Polytechnické v Českých Budějovicích její ředitel Luboš Kubát a odkazuje na videospot na stránkách školy. Dodává, že další informace lze získat pomocí aplikace Teams 8. ledna od 8:00 do 17:00 a 9. ledna od 8:00 do 12:00.

„Žádný průzkum jsem si nedělal, ale PES to v současné době neumožňuje. Nemyslím, že by většině základních škol stálo za to, kvůli dni otevřených dveří riskovat problémy. Je možné, že někde ho uspořádají virtuálně, také mě to už napadlo, ale zatím nevím o žádné konkrétní škole, kde by se to skutečně odehrálo. Zápisy jsou ale až v dubnu... U středních škol ale pochopitelně lze předpokládat, že DOD většinou dělají už nyní,“ doplnil Černý pro Novinky.