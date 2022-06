Robopes s rukou vyrazil na svou první misi do labyrintu pražského podzemí

„Digitální 3D mapa se dá využít při dopracování GIS kolektorového systému, který společnost KP buduje již řadu let. Systém bude využíván mj. IPRem pro dopracování technických map hlavního města Prahy,“ okomentoval spolupráci předseda představenstva KP Petr Švec.

SPOT rovněž dokáže díky robotické ruce číst štítky umístěné na kabelech a je tak schopen zjistit, kudy kabel vede. Současně ho robot zanese do digitální mapy kolektoru. Ve srovnání s ostatními roboty má SPOT s robotickou rukou dvě výhody.

„Jednak mu ruka dovoluje nahlédnout do míst, kam se robot normálně nedostane, protože v ní má zabudovanou kameru a hloubkový senzor, takže se může naklonit podobně, jako by to udělal člověk. A vedle toho SPOT může použít ruku k úchopu předmětů, odstranění překážek či otevírání dveří,“ objasnil na závěr vedoucí katedry kybernetiky FEL ČVUT Tomáš Svoboda.