Proč je v Česku pořád zima? Tady je odpověď

„Tryskové proudění se nachází ve výšce od devíti do 14 kilometrů a fouká od západu na východ – ostatně i proto let z Ameriky trvá kratší dobu než do Ameriky,“ poznamenala Honsová.

Jet stream je podle ní nad Evropou zvlněný tak, že do střední Evropy nepustí teplé jižní proudění. „Přičemž numerické modely vypočítávají, že na letní teploty můžeme zapomenout nejméně do konce května. Naopak bude převládat chladnější a vlhké západní až severozápadní proudění,“ konstatovala.

Za připomenutí stojí, že podle vědeckého orgánu EU byl loňský rok tím nejteplejším v Evropě v dějinách měření. Zpráva o stavu evropského klimatu (European State of the Climate, ESOTC) od vědců z kontinentální družicové služby pro sledování klimatu Copernicus uvádí, že teploty byly o 1,6 stupně Celsia vyšší, než jaký je průměr.

Veškerá data nicméně potvrzují, že planeta se vlivem spalování fosilních paliv a dalších lidských aktivit dlouhodobě ohřívá, konstatoval nedávno britský deník The Guardian. Sedm nejteplejších let v dějinách měření bylo zaznamenáno od roku 2014, deset nejteplejších se vtěsná do posledních 15 let. Globální teplota přesahuje průměr 20. století již 44 let v řadě.