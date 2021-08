Přes 70 škol si vyzkouší kombinovanou výuku

Resort školství vyhlásil „Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách na období od 1. 2. 2021 do 31. 8. 2022“.

„Jeho účelem je ověřit možnosti organizace, obsah a metody pro kombinované vzdělávání, které by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol např. z důvodů nadání žáků, nemoci, dlouhodobého pobytu v zahraničí, dlouhodobější léčby, poptávky rodičů a dalších případů, kdy využití kombinovaného vzdělávání může být pro žáka a jeho rodinu výhodnější než prezenční výuka,“ popsala pro Novinky tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Hlavním cílem pokusného ověřování je připravit podklady pro rozhodování o tom, zda začlenit kombinované vzdělávání v období plnění povinné školní docházky v ZŠ a SŠ do tuzemského systému vzdělávání i pro běžnou situaci, a připravit podklady pro případnou právní úpravu.

„Bližší informace a úpravy tak budou vyplývat právě ze zpětné vazby a vyhodnocení uvedeného pokusného ověřování,“ dodala Lednová s tím, že zatím se do projektu zapojilo 72 škol, přičemž počet žáků ministerstvo neeviduje.

Web Národního pedagogického institutu (NPI) připomíná, že časové modely navrhované školami jsou různé. Může jít o zavedení distančního vzdělávání na jeden konkrétní den v týdnu, 1–3 týdny za pololetí nebo 1–2 dny za měsíc. Záleží to tedy na samotných zapojených školách.

Podle NPI bude přínosem využití co nejvíce různých kombinací. Užitečné bude rovněž zjistit, co nefunguje, protože i to je podle školského resortu zpětná vazba, se kterou lze pracovat.