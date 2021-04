Posádku Crew Dragonu cestou na ISS vystrašil neznámý předmět

SOFT CAPTURE CONFIRMED 🐉 @SpaceX’s Crew Dragon spacecraft docked to the @Space_Station with astronauts @astro_kimbrough, @Astro_Megan, @Aki_Hoshide and @Thom_astro on board at 5:08 a.m. ET.



