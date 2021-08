Posádka ISS se dočkala nových přístrojů i pizzy

.@Astro_Megan commanded the @CSA_ASC #Canadarm2 robotic arm to grapple @NorthropGrumman's #Cygnus space freighter at 6:07am ET today. Next, ground controllers will remotely install Cygnus to the Harmony module. More... https://t.co/urKbAsEYJn pic.twitter.com/f2paRdmt2a