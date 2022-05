„Podmořská klinika“. Delfíni se třou o korály, aby se jim zahojily kožní choroby

Zatímco člověka může vyrážka přimět spěchat do lékárny či nemocnice, někteří delfíni také „upalují“ do fronty. Ovšem proto, aby se otírali o korály, které využívají jako lék na své kožní onemocnění. Na tyto pomyslné podmořské lékárny či lázně poukazuje nový výzkum, o kterém informoval list The Guardian.