Pod domem v Limě objevili hrobku z éry Inků

„Ostatky se nacházely uvnitř čtyři metry hluboké jámy. Tam jsme našli tři tzv. pohřební svazky pečlivě zabalené do látky, které obsahovaly více než jedno tělo. S kosterními lidskými pozůstatky byla objevena také keramika a malé ozdoby,” popsal podle agentury Reuters vedoucí archeologického výzkumu Julio Abanto.

Podle Abanta je pohřební místo staré rozhodně více než 500 let, následovat bude další bádání.

Odborníci se domnívají, že zesnulí byli zřejmě ze společnosti, kterou Jihoameričané nazývají Riricancho – tj. z kultury, která kdysi obývala území kolem současného peruánského hlavního města Lima ještě předtím, než začali od 15. století Inkové vládnout rozlehlé říši po celé délce západní části Jižní Ameriky, uvedl server listu The Daily Mail.

Jak totiž upřesňuje turistický průvodce LimaEasy, centrální pobřeží Peru a oblast nynějšího hlavního města Limy byly začleněny do říše Inků v letech 1460 až 1470. Asimilace zjevně byla mírová, když se uzavřela spojenectví s regionálními vůdci. Zatímco Inkové obvykle potlačovali dobyté kmeny a vnucovali jim svá pravidla, v oblasti Limy se zdá, že tu Inkové umožnili většině „starých“ vládců začleněných do nových jednotek zachovat si své politické a administrativní pravomoci.

Co se týká aktuálních nálezů, majitel domu, kde se našly kosterní pozůstatky, přiznal, že takový nález nečekal. „Je to něco jedinečného a doufám, že budoucí generace budou vědět, co jsme tu objevili,“ rozplýval se muž jménem Hipolito Tica.