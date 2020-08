Perseidy pomalu vrcholí, NASA ocenila jejich český snímek

Název meteorického roje Perseid je odvozen od místa v souhvězdí, z něhož meteory vlivem perspektivy zdánlivě vylétají. Meteoroidy roje Perseid vstupují do atmosféry rychlostí 59 km/s a začínají zářit ve výšce okolo 120 kilometrů nad zemí. Pohasínají o desítky kilometrů níže, v případě větších Perseid i méně než 80 km nad zemským povrchem.

„Vlétají přitom do atmosféry z jednoho směru. Proto se nám zdá, jako kdyby jejich dráha vycházela z jediného bodu na obloze, který se odborně nazývá radiant. Právě ten v době maxima roje leží v horní – severovýchodní polovině souhvězdí Persea,“ popsal astrofotograf a popularizátor astronomie Petr Horálek.

Jelikož toto souhvězdí u nás nezapadá, létají meteory po celou noc. Nejvíce jich ovšem lze vidět od půlnoci do rozbřesku, v té době už je Perseus velmi vysoko nad obzorem a stoupá takřka k nadhlavníku.

Podmínky nejsou letos ideální, na obloze bude Měsíc ve fázi krátce po poslední čtvrti, který v noci před maximem vychází ještě před půlnocí a bude rušit svým svitem. Nebude tedy možné spatřit ty nejslabší meteory. Přesto se však pozorování meteorů doporučuje, a to zejména v druhé polovině noci, kdy souhvězdí Persea s radiantem roje vystoupá nejvýš nad obzor a roj bude spět ke svému maximu.

Na pozorování roje Perseid je každopádně ideální si najít místo desítky kilometrů daleko od měst s co nejlepším výhledem do všech stran. Pro sledování úkazu není třeba žádný dalekohled – meteory vylétají náhodně po celé obloze a jsou dost výrazné na spatření pouhýma očima. Nejvíce jich bude vidět na obloze nerušené světelným znečištěním z měst a obcí.

Pohled do radiantu roje Perseidy nad planetáriem ve slovenské Kolonici

Že jde o astronomický úkaz, prokázal až italský astronom Giovanni Schiaparelli (1835–1910) v druhé polovině 19. století. Jako první na světě našel přímou spojitost meteorů s kometami a též určil, že původem Perseid je prach z periodické komety 109P Swift-Tuttle, objevené dvěma americkými astronomy v roce 1862. Kometa s periodou 134 let se naposledy u Slunce objevila v roce 1992, znovu se k němu přiblíží až roku 2126.

Jedná se o multiexpozici z osmi nocí (celkem 51 hodin snímání) maxima meteorického roje Perseidy v roce 2018 v Parku tmavé oblohy Poloniny na východě Slovenska. Oválný tvar pohledu do nebe je dán tím, že jde o nezvyklé celonoční panorama, tj. poskládaný pohled do nebe viditelného od soumraku do úsvitu.