Pancíř z Brna odolá i speciálním střelám

Nový materiál je v podstatě vysoce odolnou keramikou, zalitou do měkčího hliníku. Rozdíl mezi ním a pancíři z kovu a keramiky, které jsou k dostání v USA či v Izraeli , je v tom, že není lepený. Právě lepidlo bývá u pancířů největším problémem, protože ho ničí výkyvy počasí nebo oheň. Brněnští vývojáři se proto rozhodli, že při vývoji svého pancíře tato lepidla nepoužijí vůbec, ale keramickou desku rovnou zalijí do hliníkové slitiny a tou ji vlastně obalí.

Když se řekne pancíř, tak si většina lidí představí ocel. Dnes už se ale vyrábí zcela jinak. Brněnští vývojáři si již založili firmu TriCera, která bude nový pancíř nabízet do již fungujících technologií. „V podstatě teď jde o to, ho po technické stránce napasovat do všech těch neprůstřelných aut, vest, štítů, zábran, trezorů a dalších předmětů, což je technicky náročné,“ uzavřel Kachlík.