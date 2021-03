Oblohu brázdí další „vláček” Starlinků. Na orbitu putovaly i družice konkurenční služby OneWeb

První stupeň rakety, pro který šlo podle společnosti SpaceX miliardáře a podnikatele Elona Muska už o šestý let, po vynesení nákladu do stanovené výše opět úspěšně přistál v Atlantském oceánu na plující plošině nazvané „Of Course I Still Love You”. SpaceX k tomuto účelu používá v Atlantiku dvě tato zařízení.