Nová naděje pro většinu mužů. Problém s prostatou pomáhá odstranit horká pára

Právě pára je podstatou zcela nového unikátního zákroku, během kterého se prostata podstatně zmenší. Má to ale jeden „drobný“ háček. Zákrok přijde na 35 000 korun (bez DPH ) a zatím ho pojišťovny nehradí.

„Děláme však vše proto, aby se zákrok dostal mezi hrazené úkony. Určitě se to musí systému vyplatit,“ říká přednosta Urologické kliniky FN Brno profesor Dalibor Pacík, který už se svým týmem v Brně provedl prvních šest hrazených zákroků.

„Základním a unikátním momentem nové technologie je fyzikální princip konvektivního vedení tepelné energie při aplikaci vodní páry do živé tkáně. Tento postup je zcela odlišný od tzv. konduktivního vedení tepelné energie, ke kterému dochází při aplikaci všech ostatních zdrojů,“ popsal profesor Pacík.

„Zákrok touto metodou, která byla nazvaná REZUM, trvá prakticky jen několik minut a pacient po ní z nemocnice odejde. Následuje rehabilitace, která by se měla odehrávat v klidovém režimu doma v délce tří až pěti dnů, poté je odstraněn katetr, který muž po zákroku má,“ uvedl profesor Pacík.

„O generátory páry, což je technologická podstata nového postupu, je nyní celosvětově mimořádný zájem a firma, která má schválenou jejich výrobu, nestačí dodávat. Další generátor pro ČR by měl putovat příští rok do Prahy,“ uvedl Luděk Sekyra za společnost, která první generátor páry pro ČR do Brna získala.