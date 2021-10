Noční oblohou nad Českem prosvištěl jasný bolid, řidič ho natočil

„Překvapilo nás, jak to bylo velké a barevné. Viděli jsme zelenooranžový ‚ocas‘, v jednu chvíli jsem si myslel, že padá letadlo. Padalo to rychle a hořelo to. Obvykle vidíte padat hvězdu v dálce na obloze – malou a chviličku. Tady to bylo úplně opačně – dlouho a velký objekt,“ popsal.