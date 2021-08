Tempel i po zrušení doživotí zůstává dál v cele

„Mohu potvrdit, že jsme v pátek odpoledne obdrželi do datové schránky rozhodnutí Ústavního soudu, ale příslušný spis nám zatím doručen nebyl. Takže zatím čekáme, než k nám dorazí. Mělo by se tak stát v nejbližších dnech. Je to procesně velice složitá věc, které se budeme věnovat hned, jak k nám spis doputuje,“ uvedla Kolářová.

V bělušické věznici mu prý řekli, že zjistili, že si Tempel musí nejprve odpykat ještě jiný starší trest, dokonce 26 let od jeho uložení. „Bylo mi tam řečeno, že si musí odpykat nějakou dříve uloženou podmínku z roku 1995, kterou dostal od Okresního soudu v Sokolově a byla mu přeměněna na nepodmíněný trest. A že si má odsedět ještě 457 dnů. Vůbec nevíme, čeho se to týká, navíc je to blbost, protože pokud je doživotní trest zrušen, tak ten starší už dávno musel vykonat, když si odseděl za mřížemi dvacet let,“ podotkl Ortman.

Nadřízený pražský vrchní soud by tedy měl co nejdříve rozhodnout o tom, zda osvobozující verdikt zruší a nařídí případ znovu projednat, nebo ho potvrdí a v tom okamžiku by byl Tempel oficiálně pravomocně nevinný. Nejprve by měl ale Vrchní soud v Praze rozhodnout, co do doby, než vynese rozsudek v případu, bude se samotným Tempelem. Jak tvrdí jeho obhájci Ortman a Jakub Kříž, jejich klient by měl být okamžitě propuštěn.