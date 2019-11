Nevysvětlitelný nárůst hladiny kyslíku na Marsu. Vědci jsou v šoku

Objev přichází poté, co se agentura NASA poprvé výrazně zaměřila na zkoumání a měření sezónních změn (nejen) kyslíku na Marsu , konkrétně nad tamním kráterem Gale, kde rover Curiosity operuje.

Podle expertů pro neobvyklé výkyvy kyslíku na sousední planetě neexistuje žádné vysvětlení. „Spatřili jsme něco takového poprvé, bylo to ohromující,“ rozplývá se podle britského deníku The Independent Sushil Atreya, profesor klimatických a kosmických věd na Michiganské univerzitě ve Spojených státech .

Během studie, která pomocí speciálního přístroje na „břiše“ vozítka analyzovala atmosféru na Marsu v průběhu tří marsovských let (což odpovídá necelým šesti rokům na Zemi), se zjistilo, že plyny jako dusík či argon se během roku chovají předvídatelně.

Takový vzorec se navíc opakoval každé jaro, ale množství „přidaného“ kyslíku se vždy lišilo. To naznačuje, že se tam kyslík možná sám vyrábí a poté mizí ve atmosféře.

„Snažíme se na tu záhadu přijít,“ potvrdila planetární vědkyně z Goddardova kosmického střediska při NASA a vedoucí studie Melissa Trainerová, že to expertům nedá spát.

Skutečnost, že se chování kyslíku neopakuje každou sezónu a je tedy nepředvídatelné, nutí podle ní vědce myslet si, že nejde o jev, který by měl co do činění s tamní atmosférickou dynamikou. „Musí zde být nějaký chemický zdroj či skryté zásobárny, které ještě neumíme popsat,“ uvažuje.