Některé pochutiny musí správně křupat. Dá se to změřit

Týká se to nejen brambůrek, sušenek, oplatek či čokolád, ale například i párků. Pokud to při jejich pojídání tím správným způsobem nekřupe, pak není něco v pořádku. Vědí to i vědci z brněnské Mendelovy univerzity, kteří vyvinuli přístroj na měření křupavosti potravin.