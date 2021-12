Webbův teleskop vynese do vesmíru raketa Ariane 5 Foto: Profimedia.cz

NASA znovu odložila start Webbova teleskopu. Minimálně do soboty

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) opět odložil vypuštění teleskopu Jamese Webba do kosmu. Tentokrát je důvodem nebezpečně silný vítr, který by mohl nosnou raketu vychýlit z dráhy nebo ji poškodit, či přímo zničit, uvedla agentura AP. Start je nyní naplánován nejdříve na sobotu 25. prosince - o den později, než měla podle posledních plánů raketa Ariane 5 dalekohled do vesmíru vynést.