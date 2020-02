Náš přístroj na sondě Solar Orbiter funguje dobře, těší českého vědce

„Zatím nám přišla první hodina dat, zbytek se stahuje. Měří to normálně, naše deska funguje. Bohužel vidíme větší rušení od družice, než jsme doufali. Ruší nám to měření, ale není to žádná katastrofa. Z hlediska funkce přístroje to však vypadá dobře,” popsal Souček.