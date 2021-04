Nadšení nejsme, využijeme konzultace, reagují zástupci škol na odsouvání návratu žáků SŠ

Obnovení praktické výuky, které kabinet avizoval od příštího týdne, nakonec Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) nedoporučila s ohledem na další změny v opatřeních, jako je otevření papírnictví či obchodů s dětským oblečením. Návrat k praktické výuce by se podle nich proto měl odložit nejméně do 26. dubna.

Schejbalová už s návratem posledních ročníků do lavic před maturitami nepočítá. V pražském Gymnáziu Nad Štolou, které vede, o to podle ní už studenti ani nestojí - chtějí se teď spíš v klidu doma připravovat na zkoušky. Podle ní možnosti skupinových konzultací využijí spíš odborné školy.

To, že bylo potřeba otevřít papírnictví nebo obchody s dětským oblečením, je podle ní pochopitelné. „Obávám se ale, aby ta priorita školství nebyla stále přeskakována něčím jiným,” zmínila s tím, že by uvítala systém, ze kterého by jasně vyplývalo, co se stane např. při různých nárůstech počtu nakažených.