Na VŠ už studenti známkují své učitele

„Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze studentským elektronickým evaluacím už řadu let věnujeme velkou pozornost. Výsledky evaluací se do finančního ohodnocení pedagogů přímo nepromítají, ale představují důležitou zpětnou vazbu pro pedagogy samotné i pro vedení fakulty,“ řekl Právu proděkan FF UK Daniel Soukup.

Vítaná zpětná vazba

Jenže jak Právu sdělil přednášející jedné z významných českých fakult, studentské hodnocení může mít i přímý dopad na výplatní pásku. „Studenti mají možnost kdykoliv, kohokoliv, jakkoliv hodnotit za výkon, aniž by vyučující měl možnost se hájit. Každé hodnocení je nám okamžitě posíláno na mail,“ napsal Právu.

„Pokud se nějakému studentovi nelíbí nějaká poznámka vyučujícího, napíše to do evaluace, proděkan si hned druhý den volá dotyčného na kobereček, aby mu vše vyčetl. Dle evaluace studentů se odvíjí výše našeho osobního ohodnocení na výplatních páskách,“ doplnil.

Určitě bych hodnocení nenavazoval přímo na odměny, ale šéfové by k tomu měli přihlížet. Mikuláš Bek

Nad takovýmto drakonickým přístupem kroutí hlavou bývalý rektor Masarykovy univerzity (MUNI) v Brně a senátor za STAN Mikuláš Bek.

„Na Masaryčce už dávno existuje v informačním systému anketa, která hodnotí všechny předměty. Nakládání s jejími výsledky je v pravomoci děkanů a vedoucích kateder. Určitě nelze, aby se nějaká známka z hodnocení přímo odrazila na platu. To bych považoval za šílenost, protože ta anketa je do jisté míry anketa o oblíbenosti učitelů,“ popsal Bek.

„Určitě bych to nenavazoval přímo na odměny, ale šéfové by k tomu měli přihlížet. Anketa dokáže docela dobře identifikovat problematické výkony učitelů, a to je její největší význam,“ doplnil bývalý rektor MUNI.

Občas dojde k extrému, kdy třeba student nezvládne zkoušku a pak napíše, že je vše špatně. Petr Baierl, ZČU

Například pokud se špatné výsledky dlouhodobě a od více skupin studentů vážou k jednomu předmětu, měl by si garant zkontrolovat kvalitu výuky, transparentnost zkoušení, hodnocení, stav literatury apod.

Už to delší dobu funguje na většině škol

Šéf vysokoškolských odborů z plzeňské Západočeské univerzity (ZČU) Petr Baierl zdůraznil, že studentské hodnocení funguje už delší dobu na většině škol, ale jako součást dalších hodnocení.

„Občas dojde k extrému, kdy třeba student nezvládne zkoušku a pak napíše, že je všechno špatně. To se po zkouškovém období stává a taky se tak k tomu přistupuje. A neslyšel jsem, že by se kvůli tomu snižovaly platy nebo by docházelo k dalším postihům,“ řekl Právu.