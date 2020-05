Na Marsu kdysi zurčely řeky

Evropští vědci se domnívají, že na sousední planetě Mars tekla před 3,7 miliardy let voda v řekách. Uvedli to v nové studii, kterou zveřejnil odborný časopis Nature Communications. Experti spekulují, že systém, který tyto řeky vytvořil, existoval v geologické historii rudé planety více než 100 tisíc let.