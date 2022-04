Na bolest u anginy pectoris vzali kybernetický nůž. Nebe a dudy, raduje se pacient

„Šest sedm let byl klid, ale pak začaly strašné bolesti do ramene i hrudníku. Měl jsem je prakticky při všem, i chůzi. Nemohl jsem existovat bez nitroglycerínu, bral jsem ho ve spreji i čtyřicetkrát za den,“ popsal dobu před zákrokem. Po něm se cítí výborně. „Bolesti zmizely, žádná angina pectoris mi na hrudník už netlačí.“

Z toho, že mu jako prvnímu člověku na světě budou lékaři léčit bolesti u anginy pectoris kybernetickým nožem (CyberKnife), měl Protiva strach.

„Obavy jsem měl velké, ale důvěru v lékaře taky. Řekl jsem si, že to zkusím. A buď mi to pomůže, nebo mě to zničí. Bál jsem se, ale víc se těšil,“ nastínil muž, kterého hnala za uzdravením i jeho čtyřletá dcera Amálka Ela, které se nyní může díky lékařům naplno věnovat.