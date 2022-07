MŠMT prodloužilo lhůtu pro přihlášky na místo ředitele Cermatu. Zájemce je pouze jeden

Myslím si, že je nepřijatelné, aby to, co se učí na školách v České republice, určoval Cermat

Balaš minulý týden uvedl, že by rád situaci v Cermatu vyřešil do konce prázdnin, počítá ale spíš s tím, že to bude trvat déle. „Lhůta výběrového řízení byla prodloužena do 1. srpna 2022,“ informoval v úterý Macura.