MŠMT chce do budoucna umožnit kombinaci výuky ve škole a doma

Ministerstvo školství by do budoucna chtělo v běžné výuce ve školách umožnit kombinaci prezenčního a dálkového vzdělávání. Od letošního dubna tuto formu testuje v několika desítkách základních a středních škol. Pokusné ověřování by mělo trvat až do roku 2023, na jeho základě chce připravit legislativní změny.