Ministerstvo školství hodlá u maturit trvale prodloužit čas na testy

Maturanti možná získají od jara příštího roku delší čas na vypracování státních didaktických testů. Ministerstvo školství by jim ho chtělo prodloužit v češtině a cizím jazyce o 10 minut a v matematice o 15 minut. Vyplývá to z návrhu, kterým MŠMT plánuje změnit vyhlášku o podobě maturitních zkoušek. Podle úřadu se delší čas osvědčil v minulém školním roce. Novela by měla platit od 1. ledna.