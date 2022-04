Ministerstva práce a školství společně připravují kurzy češtiny pro Ukrajince

Akreditační proces pro kurzy bude mít podle ministerstva práce na starosti MŠMT. To nedávno vypsalo také dva dotační programy zaměřené na integraci dětí ukrajinských uprchlíků. V programu na kurzy češtiny pro Ukrajince ve věku 14 až 18 let dalo k dispozici 150 milionů korun. Na adaptační skupiny, které budou zaměřené na děti od tří do 15 let, má k dispozici 1,25 miliardy.