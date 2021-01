Maturanti se do škol vrátí nejdříve koncem ledna

Žáci devátých tříd, maturanti a studenti čtvrtých ročníků šestiletých konzervatoří by se mohli podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) k nějaké formě prezenční výuky vrátit nejdříve od 25. ledna, pokud to vývoj epidemie koronaviru umožní. Blatný to ve čtvrtek oznámil po jednání se zástupci ministerstva školství.