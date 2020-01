Lidské tělo se ochlazuje, v 19. století byla průměrná tělesná teplota 37 stupňů

Američtí vědci nyní porovnali 675 tisíc vzorků měření teploty od dob americké občanské války v šedesátých letech 19. století přes údaje z výzkumu o výživě ze 70. let 20. století až po klinická data z databáze Stanfordu z prvních let 21. století. Shromáždili tak měření za 157 let, která pocházela od 197 různých ročníků narození.