Konec školního roku může středním školám způsobit problémy

Školy se kvůli šíření nákazy novým koronavirem uzavřely 11. března. Vláda oznámila, že s úplným provozem do konce školního roku nepočítá. Střední školy by se podle harmonogramu mohly otevřít 11. května, ale jen pro studenty závěrečných ročníků kvůli přípravě na maturitu či závěrečné zkoušky. Maturity by se mohly konat od 1. června. V červnu by mohly být jednotné přijímací zkoušky na střední školy a pro středoškoláky a starší žáky by byly možné občasné třídnické hodiny ke stěžejním předmětům, uvedlo ministerstvo v harmonogramu.