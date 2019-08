K vesmírné stanici letí Sojuz s androidem Fjodorem, který třímá ruskou vlajku

Očekává se, že v budoucnu by android mohl pracovat v oblastech, kde by nasazení člověka bylo příliš namáhavé či nebezpečné. S umělou inteligencí by měl posloužit při cestách do vzdáleného vesmíru. Android je pojištěný na 4,4 miliardy rublů (asi 1,5 miliardy Kč), píše Interfax.