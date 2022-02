Janovská ZŠ: záškoláctví, vulgarity, ale i vděčnost

„Je s nimi jiná práce než na běžných školách. Na druhou stranu ale tyto děti umějí být vděčné, což není jinde úplně běžné,“ řekla Právu ředitelka s přesvědčením, že kantoři, kteří by ve škole učit nechtěli, by zde již dávno nepracovali.

Zásadní na chování žáků ve škole je podle ní vliv rodiny. „Kde rodiče mají zájem, je to na dětech znát. Zejména přípravou po dobu školní docházky, ale i jejich schopností pokračovat ve studiu na střední škole nebo odborném učilišti,“ připomněla ředitelka to, že některé děti zdejší školy úspěšně završily studium maturitou.

„Naopak v rodinách, kde vzdělání není priorita, je spolupráce s rodiči těžká. Přitom některé děti by byly schopné se naučit, ale když doma převládá názor, že není potřeba se vzdělávat, tak je to dost zásadně ovlivňuje,“ poznamenala Holubová.

Samostatnou kapitolou při vzdělávání romských dětí je jejich častá absence, i když vesměs řádně omluvená. „Mnohdy přitom nevíme, jestli jsou skutečně nemocné, nebo jestli hlídají mladší sourozence, jak to v těchto rodinách bývá zvykem,“ přiblížila Holubová.

„Jsou extrémy, kdy někteří jedinci mají i 300 omluvených hodin a jim i rodičům to přijde zcela normální, přičemž my to považujeme za skryté záškoláctví. Často pak musíme u dětských lékařů ověřovat, zda omluvenky jsou oprávněné a děti skutečně byly nemocné,“ dodala.