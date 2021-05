Grónský ledový příkrov je na pokraji bodu zlomu, varují vědci

Rostoucí teploty způsobené klimatickou krizí způsobily, že do oceánů už odtekly biliony tun grónského ledu. Pokud by ledový příkrov roztál kompletně, hladina světových moří by stoupla o sedm metrů.

Množství ledu, které by zvýšilo hladiny světových moří o jeden až dva metry, už je pravděpodobně odsouzeno k roztání, nicméně podle expertů by to mohlo trvat i staletí. Roztání kompletního ledového štítu by zabralo tisíc let.