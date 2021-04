Evropská raketa Vega dopravila na oběžnou dráhu satelity. Pomohl nosič z Brna

Po 36 minutách a šesti vteřinách balistické fáze zažehl AVUM znovu zhruba na minutu a 21 sekund, aby vypustil ve výšce 628 kilometrů hlavní satelit Pléiades Neo 3 od firmy Airbus Defence and Space se sídlem v Německu .

Raketa Vega konečně vynesla do kosmu český „držák“ družic

„Dispenser jsme tentokrát sestavili v konfiguraci, která je uzpůsobená pro pár menších družic a jeden velký satelit. Díky našemu nosiči se podařilo plně využít kapacitu rakety, která by za jiných okolností vynesla do vesmíru pouze jeden hlavní satelit. Takto se navíc náklady na cestu do vesmíru rozdělily mezi více subjektů,“ poznamenal generální ředitel SAB Aerospace Petr Kapoun.