Do Zlatého Ámose nominovali žáci 83 učitelů. Nejvíce z Prahy

Do ankety o nejoblíbenějšího učitele v Česku jménem Zlatý Ámos nominovali žáci v aktuálním, 28. ročníku soutěže 83 pedagogů. Je to o devět přihlášek méně než v loňském rekordním ročníku. Na části přihlášek ale ještě chybí podpisy vyučujících, mohou se doplnit do konce ledna. Nejvíce přihlášek přišlo z pražských škol, dvě třetiny nominovaných jsou ze ZŠ a více než polovinu tvoří ženy.