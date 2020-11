Do šumavského jezera Laka se vrátili pstruzi. Po 50 letech

V jezeře a v jeho přítoku se už opět vyskytují desítky pstruhů obecných, v potoce pod jezerem žijí rovněž vranky obecné - tyto malé rybky se do jezera zatím nedostaly.

Od 50. let 20. století sužovaly Šumavu kyselé deště, které výrazně změnily chemické složení vody a zdevastovaly život v tamních jezerech. Do 80. let, kdy vyvrcholila acidifikace (okyselení) jezer, měla voda tak nízké pH (byla tolik kyselá), že veškeré ryby vyhynuly.