DNA může rozklíčovat délku života vyhynulých druhů. Neandertálci žili 38 let, tvrdí vědci

Australští vědci propočítali průměrnou délku života vyhynulých druhů, a to včetně předchůdců moderních lidí, na základě analýzy části jejich DNA. Naši vyhynulí příbuzní neandertálci a denisované se podle jejich odhadů dožívali zhruba 38 let, mamut srstnatý se naproti tomu mohl dožít i 60 let. Informovala o tom zpravodajská stanice BBC.