Čínský tokamak udržel teplotu 120 milionů stupňů Celsia 101 sekund

Ačkoli někteří pochybují o vyhlídkách této cesty, koncept bezpečné, čisté a obnovitelné energie z fúze by byl svatým grálem energetických experimentů, píše server Defense One. Klíčovým nástrojem k tomu je právě reaktor typu tokamak.

„V letošním roce zvládli Číňané na tokamaku EAST elektronovou teplotu zhruba dvakrát větší, kolem 120 milionů, avšak po dobu ‚jen' cca 100 sekund. To je médii považováno za překonání rekordu z roku 2020, kdy korejský tokamak KSTAR zvládl iontovou teplotu přes 100 milionů stupňů po dobu 20 sekund,” popsal odborník, který působí i na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR .

Wuchanská laboratoř? Měla by dostat nobelovku, tvrdí Čína

Wuchanská laboratoř? Měla by dostat nobelovku, tvrdí Čína Svět

Pro Novinky Mlynář přiznal, že je pro něj těžké stanovit, který z těchto tří rekordů (francouzský, čínský, korejský) je důležitější. „Je to z mého hlediska spíše trochu boj o mediální pozornost,” prohlásil. „Správné by bylo srovnávat také hustotu plazmatu, ta byla ale ve všech třech případech obdobná, zhruba 10milionkrát nižší než hustota vzduchu,” řekl.

U aktuálního čínského úspěchu tak podle Mlynáře jde spíše o úspěšnou technickou extrapolaci dosaženého civilizačního know-how na to, aby to pak trvalo delší dobu. Konečným cílem tokamaku EAST je totiž udržet plazma o teplotě cca 100 milionů °C déle než 1000 sekund, tedy zhruba 17 minut.

Čína zahájila první snahu navrhnout a postavit vlastní tokamak v roce 1998. Samotné zařízení EAST bylo poprvé uvedeno do provozu v roce 2007, stabilní tvorby plazmatu dosahuje téměř 11 let.

„Termojaderná fúze je proces vnitřně bezpečný, protože jakmile velmi vysoké teploty selháním techniky nebo třeba lidského faktoru nezvládneme, tak teplota řídkého lehoučkého plazmatu – je to výboj trochu jako v zářivce – v kontaktu se stěnou reaktoru okamžitě poklesne a termojaderná fúze přestane tím pádem probíhat,“ vysvětlil dále Mlynář.

„Jako pralidé netušili, jaké všechny možnosti pro nás zvládnutí ohně otevře, nejspíše ani my netušíme, jaké všechny možnosti – vedle výroby elektřiny či pohonu raket – nám může zvládnutí fúze otevřít,“ upozornil.

Aplikované fúzní energii jsme každopádně zase „o milimetr blíže“, jak podotkl článek na webu Vědátor, který vzniká v dílně spolku olomouckých studentů a popularizátorů vědy UP Crowd.

Provoz tokamaku EAST je součástí výzkumu a vývoje fúzních technologií, a to zejména pro budovaný tokamak nové generace: Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) v jižní Francii .

„Za skutečné rekordy považujeme ty, při nichž se již uvolňuje teplo díky fúzním reakcím, ale v současné době jediný tokamak, který je technicky vybaven na používání vysoce reaktivní směsi fúzních paliv (deuteria a tritia), je JET v Británii , a ten dosáhl rekordního výkonu fúze 16 MW. Protože ale není vybaven supravodivými cívkami, zvládne udržovat termojaderné plazma při stomilionové teplotě jen po dobu několika sekund. Teprve ITER bude mít zároveň supravodivé cívky i vybavení na práci s deuteriem a tritiem. Měl by uvolňovat fúzní výkon 500 MW po dobu asi šesti minut," shrnul Mlynář na závěr.

Nemalé ambice má v této oblasti kupříkladu i britská soukromá společnost Tokamak Energy v hrabství Oxfordshire, připomněl v červenci server The Daily Mail. Ta v roce 2017 zprovoznila fúzní reaktor ST40 na bázi tokamaku. Záměrem firmy do budoucna je „uměle vytvořené Slunce, které by mohlo zásobovat naši planetu energií”.