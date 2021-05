Čína se chystá na přistání svého vozítka na Marsu. Možná už v sobotu

Nejprve CNSA hovořil o pondělí 17. května jako o oficiálním termínu pokusu o přistání. „Datum 15. května, které uvádím, je první vhodný termín. Mé zdroje z Číny ukazují, že by to tak mohlo být,“ sdělil Novinkám Václavík.

Podle informací prezentovaných šéfporadcem Čínské akademie kosmických technologií CAST je čas přistání landeru sondy Tchien-wen 1 v 1:11 SELČ. To mi přijde brzy s ohledem na průchod sondy periareem,ale uvidíme. V každém případě je to druhé nezávislé potvrzení, že 15. května platí pic.twitter.com/TLcLeoEIo7

Pokud bude přistání a následné nasazení roveru úspěšné, Čína by se po Spojených státech stala teprve druhou zemí, která by toto zvládla, tj. na povrchu Marsu nějaké své zařízení přímo provozovat. Rovněž by se stala třetí zemí, která by zde po Sovětském svazu a USA dosáhla měkkého přistání.