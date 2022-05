Čeští vědci zkoumají, jak na Měsíci najít vodu ze Země

Pro trvalou lidskou posádku na Měsíci, jako je chystaná mise amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) jménem Artemis , bude potřeba hodně vody, pitné i užitkové. Něco lze dovézt, něco recyklovat, avšak podle expertů je zjevné, že bez vody na místě to dlouhodobě snadno nepůjde.

Tým se inspiroval kupříkladu i pozorováním lunární družice Kaguja japonské kosmické agentury JAXA, které pomohlo odhalit, že v době měsíčního úplňku se zvýší množství iontů kyslíku kolem Měsíce. Zjevně to nezpůsobuje Slunce, ale právě Země.

Obr. A: Tvar zemské magnetosféry. Rovina oběžné dráhy Měsíce kolem Země je skoro totožná s rovinou oběžné dráhy Země kolem Slunce. Magnetosféra směrem od naší planety sahá daleko za oběžnou dráhu Měsíce kolem Země. Měsíc prolétá magnetosférou každý měsíc kolem úplňku po dobu pěti dnů. Z ionosféry se ionty dostávají do magnetosféry a pohybují se podél oranžových šipek. Zelené šipky ukazují na pohyb iontů díky tzv. rekonekci. IMF: meziplanetární magnetické pole se slunečním větrem SW, MP: magnetopauza, UWI: ionty ze Země, které se mohou dostat na Měsíc. Poloha Měsíce zdůrazněna šipkou.

„Oddychující“ Země vysílá ionty z ionosféry přenosem přes magnetosféru do prostoru. Malá část se dostane na Měsíc a malá část se pod měsíčním povrchem uchytí jako voda. Příslušný proces probíhá dlouhodobě a neustále.

„Naše výsledky ukázaly, že se voda na Měsíci vyskytuje pravděpodobně v puklinách v oblastech kolem jeho pólů. Vzhledem k tomu, že se tam teplota pohybuje kolem -173 °C, tak se zde voda patrně ukládá v pevném skupenství, a to ve formě permafrostu (dlouhodobě zmrzlé půdy). Zato ve větších hloubkách pod povrchem (zhruba 100-2000 metrů) by voda mohla existovat i v kapalném skupenství,“ popsal dále Kletetschka.

Vědci tedy odhadují, že vzhledem k tomu, že Země přicházela s různou intenzitou o svoje ionty po dobu zhruba 3,5 miliardy let, může být množství takto nashromážděné vody na Měsíci až kolem 3000 kilometrů krychlových. To skoro odpovídá jezeru Vostok pod ledem Antarktidy, jehož objem vody se odhaduje na 5400 km 3 .

Nová metoda nevyžaduje podle týmu z UK a AV ČR hloubkové práce, mohla by tak být levným nástrojem pro pomoc při předběžné prospekci ve vzdálených oblastech. Sníží riziko suchých vrtů a tím může podstatně snížit náklady. Rozlišovací mez metody je dána rozlišovací schopností modelu gravitačního pole na povrchu tělesa, což je pro Měsíc zhruba 10 km. Metodu tím pádem nelze použít pro malá lokální naleziště.

„Vycházíme z toho, že to, co funguje na Zemi, bude fungovat i na dalších jí jakžtakž podobných tělesech. Na Zemi jsme si to vyzkoušeli na známých objektech. Nenahrazujeme práci geologů či těžařů, jen bez ‚kutání' pomáháme vytipovat místa s vyšší pravděpodobností výskytu vody v té či oné podobě, tedy hustotní variace pod povrchem,“ doplnil astronom Klokočník.