Český výzkum drogově závislých pstruhů zaujal i v zahraničí

Důsledky znečištění vod jsou často viditelné na první pohled - např. ropné skvrny, plasty či plošné havárie, v jejichž důsledku dojde k rychlému úhynu velkého množství ryb. Jiné znečišťující látky však působí skrytě, o to více tak mohou být pro volně žijící živočichy nebezpečné, upozorňuje ČZU na svém webu.

Vědci zabývající se znečištěním vodních ekosystémů již delší dobu věnují pozornost působení léčiv, které se po užití pacientem dostávají exkrecí a odpadem do říčních systémů. I nízké koncentrace těchto látek pak způsobují změny chování i fyziologie vodních organismů. Vedle léků se do řek a potoků dostávají právě i různé drogy.

Úhoře v evropských řekách ohrožuje kokain, týká se to i Vltavy

Foto: Horký, P., Grabic, R., Grabicová, K., Brooks, B. W., Douda, K., Slavík, O., Hubená, P., Sancho Santos, E. M. and Randák, T. (2021). Methamphetamine pollution elicits addiction in wild fish. J. Exp. Biol. 224, jeb242145.

Původní text o tom byl publikován minulý týden ve vědeckém časopise Journal of Experimental Biology za podpory Grantové agentury ČR. Tuzemská studie zaujala i v zahraničí, informovala o ní kupříkladu i americká zpravodajská stanice CNN.

Její článek připomíná, že vědecký tým umístil 40 pstruhů do nádrže s vodou obsahující hladinu metamfetaminu odpovídající tomu, jaká byla nalezena v řekách, na dobu osmi týdnů, než je přemístil do nádrže s čistou vodou. Poté každý druhý den vědci kontrolovali, zda pstruh „vysazením pervitinu“ netrpí, a to tak, že jim dali na výběr mezi vodou obsahující drogu nebo vodu bez ní. Dalších 40 pstruhů bylo použito jako kontrolní skupina.